Sydkoreansk liga kritiserer Juventus efter Ronaldo-fravær

Juventus spillede for en uge siden en testkamp, som har skabt debat på grund af Cristiano Ronaldos fravær.

65.000 tilskuere var sidste fredag på plads til en træningskamp mellem Juventus og et all star-hold fra K-League, den bedste sydkoreanske fodboldrække.

Men de mange tusinde tilskuere på stadion i Seoul måtte gå skuffede hjem, hvis de havde håbet på at se Cristiano Ronaldo spille for Juventus i 3-3-kampen.

Ronaldo sad på bænken i hele kampen, og det har skabt vrede i Sydkoreas K-League, som beskylder Juventus for bedrag.

Ligaen meddeler, at den føler sig skuffet og snydt og kræver en undskyldning fra Juventus.

Kampen var præget af en rodet optakt, hvor Juventus ankom sent til stadion fra lufthavnen. Det betød, at opgøret blev udskudt en time.

Flyet med Juventus-spillerne var forsinket, og Torino-klubben anmodede om en politieskorte og bad også om at reducere kampens spilletid til to gange 40 minutter.

Reduceringen i spilletid bliver kaldt "latterlig og fornærmende" af K-League.

- K-League kan ikke undgå at føle sig skuffet og snydt af Juventus for sin uforskammethed, lyder det fra K-League.

Mere end 2000 fans planlægger at lægge sag an mod det sportsbureau, der organiserede kampen i Asien.

K-League oplyser desuden, at den ikke er tilfreds med Juventus' svar på den første klage, hvor italienerne ikke gav en forklaring eller undskyldning.

Ligaen mener, at Juventus har brudt en kontrakt, hvori aftalen var, at Ronaldo skulle spille mindst en halvleg. Sydkoreanerne afviser Juventus' forklaring om, at portugiseren blev sparet efter en anbefaling fra lægestaben.

- Ronaldo spillede ikke et eneste minut, selv om kontrakten garanterede, at han ville spille i mindst 45 minutter.

- Hvis Ronaldo var ude af stand til at spille, så ville det være åbenlyst bedrag at inkludere ham til en plads på bænken på holdkortet, lyder kritikken fra K-League.