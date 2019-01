Trods fraværet af tre skadede danske stamspillere vandt Svendborg Rabbits pokalsemifinalen på udebane over Næstved, og Rabbits er for første gang i fem år i pokalfinalen, hvor modstanderen bliver Horsens IC lørdag 2. februar.

Basketball: For første gang i fem år skal Svendborg Rabbits spille pokalfinale. Det blev en kendsgerning søndag eftermiddag, hvor Svendborg Rabbits vandt pokalsemifinalen 85-78 ude over Næstved.

Dermed er Svendborg Rabbits klar til klubbens første finale siden 2014, hvor Rabbits vandt pokalen efter sejr over Bakken Bears på 87-84 efter at have været bagud 30-53 ved pausen.

Nu kan kaninkaravanen gøre klar til at tage til Forum Horsens lørdag 2. februar, hvor pokalfinalen spilles. Finalemodstanderen bliver Horsens IC, der søndag vandt 85-62 ude over B-ligaholdet EBAA i den anden semifinale.

Rabbits-triumfen søndag kom endda i hus uden tre af holdets danske stamspillere: Peter Møller, Sebastian Åris og Jacob Enevold, der alle sad udenfor med skader. Men de øvrige Rabbits-spillere viste klassen og spillede en superkamp i Næstved.

Et fænomenalt godt skydende Rabbits-hold indtog den gamle Næstvedhal. Svendborg Rabbits spillede flot basketball og afleverede bolden elegant rundt til den frie mand, der bag trepointlinjen sendte spandevis af treere i kurven.

I første halvleg ramte Rabbits på hele 80 procent af trepointskuddene - 8 ud af 10. Til sammenligning ramte Næstved kun på 2 af 13 trepointforsøg.

Næstved kom foran 2-0, men det blev hjemmeholdets eneste føring i kampen. Rabbits kom foran 15-4 og vandt første periode 22-14.

Hjemmeholdet fik reduceret til 20-26 i starten af anden periode, men resten af perioden blev en ren Rabbits-opvisning.

Mikkel Plannthin var varm denne frostkolde januarsøndag. Rabbits-anføreren ramte en treer og blev fejlet, så han fik et ekstra straffekast, som han scorede på til 34-22. Zach Charles fulgte op med en treer til 37-22 i næste angreb, og Næstved tog en timeout - uden den store virkning.

Rabbits fortsatte det solide forsvarsspil og træfsikre angrebsspil og kom foran 44-24 til vild jubel for de omkring 100 Rabbits-supportere, der havde taget turen over Storebælt og var placeret bag kurven, hvor Rabbits scorede i første halvleg.