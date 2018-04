Gudme tabte med fire mål til Horsens, og dermed skal de sydfynske kvinder vinde de to sidste kampe for at bevare chancen for at undgå nedrykningsspil.

Håndbold: Det ser ud til, at sæsonen bliver forlænget for Gudme HK. Det sydfynske oprykkerhold i kvindernes 1. division tabte påskedag 22-26 hjemme til rækkens nummer fire, Horsens, og dermed skal Gudme formentlig hente maksimumpoint i de to sidste kampe for at bevare chancen for at undgå nedrykningsspillet.

Med to runder igen har Gudme HK 17 point. Der er tre point op til Vendsyssel og Bjerringbro, og begge hold skal Gudme passere for at undgå kvalifikationskampe mod hold fra 2. division.

- Vi havde chancer nok til at score flere mål. Men vi var ikke så effektive, som de var, sagde Gudmes træner, Thomas Brandt Nyegaard.

Horsens var i front fra start til slut. Østjyderne kom foran 4-1 og 9-5, og ved pausen førte gæsterne 13-11.

Selv om Gudme kom tættere på i anden halvleg ved stillingen 17-18, lykkedes det igen Horsens at trække fra til sejren på fire mål.

Cecilie Nordstrøm blev topscorer for Gudme med syv mål. Helena Elver, Emilie Levinsen og Johanne Matzen scorede hver tre mål. Sofie Bardrum scorede to mål.

Gudme HK spiller på lørdag hjemme mod det absolutte bundhold, Rødovre. I sidste runde den 14. april spiller Gudme ude mod TMS Ringsted.