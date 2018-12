Sydamerikanske rivaler er landet i Madrid til finalebrag

De argentinske fodboldhold fra River Plate og Boca Juniors er landet i Madrid, hvor søndagens finale i Copa Libertadores skal spilles på søndag.

Torsdag morgen landede River Plates spillere i den spanske hovedstad, efter at Boca Juniors ankom med fly fra Buenos Aires onsdag aften.

De to rivaliserende klubber har de seneste dage tilkendegivet, at de ikke ønsker at spille søndagens opgør i Madrid oven på et af de mest kaotiske forløb i nyere tid.

Efter at begge hold nu er ankommet til Madrid, tyder alt på, at klubberne har tænkt sig at spille kampen.

Finalen i Copa Libertadores, der er Sydamerikas svar på Europas Champions League, spilles over to kampe med et opgør på hjemmebane og et på udebane.

11. november spillede de to rivaler 2-2 på Boca Juniors hjemmebane. Men returkampen hos River Plate to uger senere blev aldrig til noget, efter at Boca Juniors' spillerbus blev angrebet på vej til kampen.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, valgte i sidste uge at flytte returkampen til Madrid, der har gode flyforbindelser til Sydamerika.

Ledelsen i Boca Juniors har plæderet for, at klubben bør tilkendes sejren ved skrivebordet uden at spille returkampen, mens River Plate til gengæld er bitre over, at de har mistet hjemmebanefordelen.

I argentinsk fodbold er det blot hjemmeholdets tilskuere, der bliver lukket ind på stadion, men det bliver anderledes på søndag i Madrid.

Conmebol har tildelt hver klub 25.000 billetter, mens yderligere 5000 billetter er sat til salg på forbundets hjemmeside. 22.000 pladser er reserveret sponsorer og andre fodboldfans.

Rivaliseringen mellem River Plate og Boca Juniors vurderes til at være verdens mest hadefulde mellem to fodboldklubber. Det ventes, at op mod 2500 politibetjente vil være udkommanderet til kampen.