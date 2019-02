Sydamerikansk skandalefinale rykkes ud af Argentina

Returkampen i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors skal spilles uden for Argentina 8. eller 9. december.

Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) efter et møde tirsdag i Paraguay.

Det er endnu ikke besluttet, hvor finalekampen mellem de to argentinske rivaler skal spilles.

Ifølge nyhedsbureauet AP mangler Conmebols disciplinærkomité stadig at godkende tirsdagens beslutning.

AP skriver samtidig, at klubpræsident i Boca Juniors Daniel Angelici, "hvis det bliver nødvendigt", vil appellere beslutningen om at flytte kampen til datoerne i december til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), da han ikke er tilfreds med dem.

11. november mødtes de to hold på Bocas hjemmebane, La Bombonera, hvor de spillede 2-2.

Det var meningen, at returkampen skulle have været afviklet i den forgangne weekend, men lørdagens opgør på River Plates hjemmebane, Estadio Monumental, kom aldrig i gang.

Det skyldtes, at River-fans gik til angreb på Boca Juniors spillerbus på vej til kampen.

Det viste sig, at flere Boca Juniors-spillere var så hårdt medtagede efter angrebet med sten, peberspray og tåregas, at de ikke var i stand til at spille kampen.

Efter flere udskydelser blev kampen flyttet til søndag. Søndag blev det så meldt ud, at kampen var udsat på ubestemt tid.

Videoer viser, at næsten alle ruderne på den ene side af Boca Junior-bussen er splintret.

Netop på grund af tilskueruroligheder i argentinsk fodbold har udehold ikke kunnet have fans med til fodboldkampe siden 2013 på grund af mange tilfælde af tilskueruroligheder.

Det er første gang i historien, at River Plate og Boca Juniors mødes i Copa Libertadores-finalen.

Opgøret er kendt under navnet Superclasico og vurderes til at være verdens mest hadefulde rivalisering mellem to fodboldklubber.