Sydafrikaner vinder australsk etapeløb for andet år i træk

6. etape af Tour Down Under blev vundet af Richie Porte, men sydafrikanske Daryl Impey vandt løbet samlet.

Australske Richie Porte hentede sin første sejr om Trek-rytter, da han søndag morgen dansk tid vandt 6. etape af cykelløbet Tour Down Under.

Men håbet om den samlede sejr brast, for Mitchelton-Scotts Daryl Impey hang på til det sidste på den stejle stigning Willunga Hill.

Impey blev dermed den første rytter, som vandt etapeløbet to år i træk. Porte sluttede på klassementets andenplads for fjerde gang i karrieren.

Til gengæld vandt Porte på Willunga Hill for sjette år i træk.

Sky-rytteren Wout Poels sluttede på løbets tredjeplads, mens Michael Valgren (Dimension Data) på 37.-pladsen blev bedst placerede dansker.

Det var første gang i Tour Down Unders 21-årige historie, at løbet sluttede på toppen af Willunga Hill.

Med en længde på 3,6 kilometer og en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,1 procent var der næsten garanti for drama.

Og drama kom der. Løbets førende rytter før sidste etape, Patrick Bevin (CCC), kæmpede sig heroisk i mål lørdag efter at være styrtet ti kilometer fra målstregen.

Men styrtet så ud til at volde ham problemer, da han blev sat med 25 kilometer tilbage af søndagens etape.

Dermed kunne Impey, der lå på andenpladsen, øjne sejren. Hjemmebanehåbet Richie Porte havde dog andre planer, men de 19 sekunder, han var efter Impey, fik han ikke hentet.

Det lykkedes for australieren at vriste sig fri, men først på de sidste meter. De to blev noteret for samme tid på målstregen.

- Jeg er selvfølgelig glad for den måde, løbet udviklede sig på, siger Impey.

- Jeg tog presset på mine skuldre, men jeg troede på mit hold, og så kommer man langt, lyder det efter etapen fra den triumferende sydafrikaner.

Porte var fattet, efter at det ikke lykkedes at overliste den alsidige konkurrent i klassementet.

- Det er et svært løb at vinde for en rytter som mig, siger Porte.

- Der er en afslutning op ad bakke, og det er dét. Men jeg kom her med mit nye hold, og gutterne gjorde det fantastisk hele ugen, siger han.