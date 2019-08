Svømmeunion ændrer elitesetup efter turbulent forår

Elitesvømmerne har været med til at udvikle et nyt setup på Det Nationale Træningscenter, oplyser svømmeunion.

Efter et turbulent forår for de bedste danske svømmere, indfører Dansk Svømmeunion et nyt setup for elitesvømmerne på Det Nationale Træningscenter (NTC) frem mod OL i 2020.

Svømmerne har været med på råd i forhold til at udvikle det nye setup, der har til hensigt at styrke kompetencer, viden og samspil generelt i dansk elitesvømning, oplyser Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

- Det er en helt ny måde at drive NTC på, som vi har store forventninger til i forberedelserne til OL i 2020.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været en turbulent periode for svømmerne på NTC, og målet med det nye setup er at tilbyde svømmerne de bedst mulige betingelser for at forberede præstationer i verdensklasse.

- Vi sikrer, at de rigtige trænerkompetencer er til stede på bassinkanten samtidig med, at NTC fremover bliver et mere åbent og dynamisk miljø, der er i tråd med de værdier, vi har i dansk svømning, siger sportschefen i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, blandt andet i pressemeddelelsen.

Han sender også en stor tak til svømmerne for at indgå konstruktivt i udviklingen af det nye setup.

Det nye NTC-setup vil udelukkende bestå af danske trænere.

I foråret afslørede en DR-dokumentar kritisable træningsmetoder på NTC fra 2003 til 2013. Svømmerne blev blandt andet tvunget til offentlige vejninger.

På grund af uenigheder med svømmeunionen sagde NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn deres job op 12. juni i år. Det fik efterfølgende svømmerne til at udtrykke mistillid til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

I juli måtte Danmark for første gang i 14 år rejse fra et langbane-VM uden en medalje.