Svømmepartnere: Kommune, union og klub går sammen om talenter

H2Odense, Dansk Svømmeunion og Odense Kommune fredag en ny partnerskabsaftale for at styrke de danske svømmetalenter.

SVØMNING: H2Odense, Dansk Svømmeunion og Odense Kommune har startet et nyt samarbejde for at sørge for, at danske svømmere også i fremtiden kan komme på podiets højeste plads, når de deltager i de store konkurrencer.

- Vi er oppe imod en verden, hvor tingene altid bliver bedre, så derfor kan vi heller ikke bare sidde på hænderne. Vi skal finde områderne, hvor vi kan blive bedre, så vi kan få en fordel mod vores internationale konkurrenter, siger Lars Green Bach, sportschef i Dansk Svømmeunion.

Det er en stor del af tanken bag, hvorfor de tre parter nu samler deres individuelle kompetencer. Hovedfokus bag samarbejdet er talentudvikling, hvilket er grunden til, at de kalder det en talentpartnerskabsaftale.

- Odense er jo et optimalt sted at styrke talentudviklingen. Det er et sted, der både har kort- og langbane, og byen har uddannelsesinstitutioner på mange forskellige niveauer, der gør, at den kan fastholde svømmere også over længere tid, siger Lars Bach Green.

Danmark har tidligere haft succes i svømning med fynske svømmerr, blandt andre Rikke Møller Pedersen, der i 2013 satte verdensrekord i 200 meter brystsvømning på langbane. Hun har netop indstillet karrieren, så samarbejdet handler også om, at sørge for at næste generation har samme talentmasse. Et af de store håb i vandet for Danmark er blandt andre Matilde Schrøder. Hun er fra Fyn og var tidligere en del af H2Odense. Nu svømmer hun for Berns Swim Team (hold fra Bernstorffsminde Efterskole ved Faaborg, red.) men træner på Det Nationale Træningscenter (NTC) i Bellahøj.

- Matilde er jo et eksempel på en talentfuld, ung svømmer, der er kommet ud af de fynske svømmehaller. Nu træner hun på Det National Træningscenter, men det kan og skal ikke være alle, der træner der. Derfor er det så vigtigt, at der er lokale svømmeklubber, der kan udvikle svømmerne, siger Lars Green Bach.

Aftalen blev underskrevet fredag kl. 15 i universitetssvømmehallen i Odense.