Sverige vinder gyser og følger Danmark til mellemrunden

Sverige vandt knebent over Polen og tager to point med til mellemrunden ved EM i kvindehåndbold.

Sveriges kvindelandshold i håndbold er klar til mellemrunden ved EM i Frankrig.

Det blev en kendsgerning, da Sverige vandt en tæt forestilling med 23-22 over Polen, som dermed er ude af turneringen efter tre nederlag.

Polen skulle vinde for at holde liv i håbet om at avancere og vinde med mindst fire mål for at være sikker på det, mens svenskerne kunne nøjes med uafgjort, men det blev altså til en kneben sejr.

Dermed tager Sverige to point med til mellemrunden fra gruppe A. Senere tirsdag spiller Danmark og Serbien om de sidste point i gruppen. Danmark kan med en sejr tage maksimum fire point med til mellemrunden.

Første halvleg mellem Sverige og Polen blev en meget målfattig affære, og særligt Polen havde svært ved at overliste Filippa Idéhn i det svenske mål. Hun havde en redningsprocent på 58 i kampens første halvdel.

Polen hang nogenlunde med til stillingen 3-4, men mod slutningen trak Sverige fra og kunne gå til pausen foran 10-5.

Straks fra anden halvlegs begyndelse skulle der komme bedre gang i målscoringen. Polen skulle blot bruge 5 minutter og 35 sekunder på at score lige så mange gange som i hele første halvleg, og så stod det 10-13.

Svenskernes forspring fortsatte med at smuldre, og Polen fik fuld kontakt efter en kontrascoring til 17-17.

Sverige nappede en timeout for at vende udviklingen, men kort efter mistede holdet bolden trods overtal, så Polen kunne løbe kontra og score til 19-18 - holdets første føring siden stillingen 1-0.

Dog nåede Sverige at bringe sig foran 20-19 i samme overtalsperiode, men Polen kom tilbage på 22-22. Men en polsk afbrænder og en angrebsfejl i de sidste to minutter banede vejen til den svenske sejr.