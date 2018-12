Sverige taber til Montenegro uden vildt EM-drama

Montenegro fik point i mellemrunden med en sejr på 30-28 over Sverige. Begge lande har to point som Danmark.

De svenske håndboldkvinder indledte mellemrunden ved EM i Frankrig med et nederlag i Danmarks gruppe.

Sverige mødte Montenegro, og det endte med en sejr til Montenegro på 30-28.

Det lignede i anden halvleg en kamp blottet for spænding og gys, som svenskerne ellers har haft for vane at være involveret i under slutrunden.

Montenegro var foran i hele opgøret og førte med syv mål med otte minutter igen, men så satte svenskerne en slutspurt ind, og det blev mere tæt uden for alvor at blive dramatisk.

Med sejren nåede Montenegro op på to point, da holdet ikke havde point med fra gruppespillet.

Sverige har fortsat de to point, der blev taget med fra gruppespillet, ligesom Danmark har det efter nederlaget til Frankrig torsdag.

Sverige gik til pause bagud 14-18, og med et kvarter igen var der ikke ændret meget.

Montenegro bragte sig foran 25-19, og det lignede en sikker sejr.

Hanna Blomstrand reducerede til 21-27, men en række svenske mål i træk skabte alligevel lidt spænding med tre minutter igen og 25-28.

Målene raslede ind i slutfasen, men Sverige kom aldrig helt tæt på.

I den første gruppekamp ved EM vandt Danmark 30-29 i en gyser mod svenskerne, da Sandra Toft reddede et svensk straffekast, da de 60 minutter var gået.

Senere vandt Sverige 22-21 over Serbien i en ny tæt forestilling, inden en ny gyser ventede svenskerne, som slog Polen 23-22.

Ligesom Danmark skal Sverige vinde sine sidste kampe, og så er svenskerne også afhængige af andre resultater for at sikre en semifinaleplads.