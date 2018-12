En føring på tre mål med ti minutter tilbage af kampen var ikke nok for Sverige, da holdet søndag mødte de franske værter i mellemrunden ved EM i kvindehåndbold.

Frankrig kæmpede sig tilbage i en kamp, der med slutresultatet 21-21 endte med pointdeling.

Med resultatet lægger Frankrig sig i front for gruppen, som Danmark også er en del af, med fem point inden den sidste mellemrundekamp.

Sverige har tre point, hvilket gør udsigterne til en plads i semifinalerne lange, men ikke uopnåelige.

Senere søndag kan Rusland overtage gruppens førsteplads med en sejr over Serbien.

Sverige kom foran med 3-0 søndag, inden Frankrig scorede sit første mål. Herefter begyndte hjemmeholdet så at nærme sig svenskerne.

Med otte minutter tilbage af første halvleg fik Frankrig for første gang siden kampens start skabt lighed på måltavlen, da Pauline Coatanea på en kontra gjorde det til 8-8.

Udligningen fik for alvor det franske hjemmepublikum op af stolene.

Men svenskerne holdt stand og udnyttede en overtalsperiode til at bringe sig foran, så der ved pausen stod 14-11.

Anden halvleg startede, som den første sluttede. Sverige kom godt fra start og havde efter fem minutter udbygget føringen til fire mål.

Men ligesom i første halvleg tog franskmændene fat, og efter ti minutter var forskellen nede på to mål ved stillingen 18-16 i svensk favør.

Herefter fulgte ti minutter uden scoringer, inden Hanna Blomstrand, der til daglig spiller i København Håndbold, brød måltørken og gjorde det til 19-16.

Men så forsvandt svenskernes evne til at score mål for en stund. På fem minutter fik Frankrig ændret 16-19 til 19-19, og så var der lagt op til en spændende afslutning.

Med et minut tilbage havde Frankrig mulighed for at bringe sig foran. Men Orlane Kanors skud gik over målet.

Det gav Sverige 50 sekunder til at score sejrsmålet, men trods en timeout lykkedes det ikke svenskerne at sætte et målgivende angreb sammen, og kampen endte derfor uden vinder.

Ungarn og Tyskland mødtes i den anden gruppe i mellemrunden søndag eftermiddag. Her vandt Ungarn 26-25.

Det betyder, at både Tyskland og Ungarn har fire point på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i gruppen.

Holdene på første- og andenpladsen, Rumænien og Holland, har også fire point, men har spillet to kampe færre. De to hold møder hinanden søndag aften.

Danmark spiller sin næste kamp i mellemrunden mandag, hvor Rusland venter.