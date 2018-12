Sverige overrasker og sender Danmark hjem fra EM

Nathalie Hagman førte an med et vildt målshow, da Sverige slog Rusland og dermed sendte Danmark ud.

Det danske kvindelandshold i håndbold er færdig ved EM og rejser hjem til Danmark torsdag.

Det står klart, efter at Sverige overraskende besejrede Rusland med 39-30 og rykkede forbi Danmark i mellemrundetabellen.

Dermed kan Danmark trods sejren over Montenegro tidligere onsdag ikke slutte på den tredjeplads i puljen, der udløser en kamp om femtepladsen.

Russerne var på forhånd sikker på at sætte sig på puljens førsteplads, og måske var det medvirkende til, at Yevgeni Trefilovs tropper ikke var helt oppe på mærkerne.

Det svenske hold spillede sin chance, førte 18-17 ved pausen og trak fra russerne fra starten af anden halvleg.

Det skyldtes ikke mindst Nathalie Hagman, som leverede et regulært målshow med 17 mål på 18 forsøg.

Den tidligere TTH Holstebro- og Nykøbing Falster-spiller lavede fem svenske mål i træk i slutningen af første halvleg og brillerede også efter pausen som en stensikker straffeskytte.

En svag russisk periode gjorde, at Sverige kunne ændre 21-19 til en komfortabel føring på 26-20, og med godt 20 minutter igen begyndte det at se svært ud for Rusland.

Tre scoringer i træk bragte dog russerne en smule tilbage, men hver gang de havde mulighed for at få kontrakt med svenskerne, forspildte de chancen. Til sidst regnede målene ind bag begge målvogtere.

Med resultatet ligger det fast, at Rusland, Frankrig og Sverige går videre i turneringen.

Rusland er sikker på den ene plads i semifinalen, mens Sverige tager den anden, hvis Frankrig taber til Serbien senere onsdag.

Skulle franskmændene tage blot et enkelt point, snupper svenskerne den kamp om femtepladsen, som Danmark havde sat næsen op efter.