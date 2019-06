Milano og Cortina d'Ampezzo fik tildelt værtskabet for vinter-OL i 2026 for næsen af Stockholm og Åre.

Syvende gang var ikke lykkens gang for Sverige i jagten på at blive vært for et vinter-OL.

Mandag valgte 47 ud af 82 medlemmer af Den Internationale Olympiske Komité i en afstemning, at Milanos og Cortina d'Ampezzos bud på at afholde vinter-OL i 2026 var bedre end Stockholms og Åres og tildelte legene til de to italienske byer.

Men svenskerne holder alligevel hovedet højt.

- Vi følte, at vi havde et meget stærkt bud, og vi er meget stolte af det og tager herfra med stor værdighed og integritet, siger den svenske kampagnechef Richard Brisius til nyhedsbureauet TT.

Selv om at Sverige nu syv gange uden held har forsøgt at blive vinter-OL-værter, så giver de ikke op, forsikrer Richard Brisius.

- Den svenske drøm om at arrangere et vinter-OL lever videre.

- Nu skal vi lige sluge den her og tænke over tingene. Det er vigtigt at arbejde videre med vores projekt om folkesundhed, svensk sport og drømmen om et OL i fremtiden, siger han.

Mens Sverige endnu ikke har været vært for et vinter-OL, og altså heller ikke bliver det i den nærmeste fremtid, så har sommer-OL været forbi Danmarks naboer i 1912 og 1956 - begge gange i Stockholm.

I 1956 var den svenske hovedstad kun vært for de konkurrencer, der involverede heste.