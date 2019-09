Svensk legende forlader Fremad Amager efter to måneder

Det er bare to måneder siden, at den tidligere svenske fodboldstjerne Olof Mellberg blev præsenteret som manager hos Fremad Amager i den danske 1. division, men nu er han allerede fortid i den amagerkanske klub.

Tirsdag er den forhenværende forsvarskæmpe således blevet præsenteret som træner for Allsvenskan-klubben Helsingborg IF.

Det oplyser den svenske klub på sin hjemmeside.

Den 42-årige Mellberg indledte sin trænerkarriere hos svenske Brommapojkarna i 2016 på en toårig kontrakt, og det næste fodboldjob blev i Fremad Amager.

Her fik han rollen som manager, mens Azrudin Valentic blev "first team coach". De to kender hinanden fra tiden i Brommapojkarna.

- Nu føler jeg, at tiden er inde til at vende tilbage til fodboldverdenen, og jeg ser Fremad Amager som en fantastisk klub, sagde Mellberg i begyndelsen af juli.

Men det blev altså kun et kort ophold i den danske 1. division.

- Jeg vil gerne takke staben, spillerne og fansene for en rigtig god tid i klubben. Derudover vil jeg takke ledelsen for et godt samarbejde og deres forståelse i forbindelse med at kunne fortsætte karrieren i Helsingborg.

- Jeg ønsker holdet det bedste og tror, at det går en spændende fremtid i møde, siger Mellberg til Fremad Amagers hjemmeside.

Med hans afgang går klubben tilbage til det tidligere setup med Azrudin Valentic som cheftræner.

Mellberg nåede som spiller at prøve kræfter med den danske Superliga, da han i slutningen af sin aktive karriere optrådte for FC København.

Han har også store klubber som Aston Villa, Juventus og Villarreal på cv'et.