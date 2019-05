Svensk landsholdsspiller til Odense HC

Nathalie Hagman skifter fra CSM Bucuresti for at være gardering for korsbåndsskadede Mette Tranborg

HÅNDBOLD: Det bliver svenske Nathalie Hagman, der trækker i orange for den kommende sæson som gardering for højre back Mette Tranborg, der jo skal genoptræne efter en korsbåndsskade.

27-årige Hagman har underskrevet en et-årig kontrakt.

I en pressemeddelelse giver Hagman udtryk for sin begejstring:

- Jeg glæder mig vildt meget til at blive en del af Odense Håndbold og vende tilbage tilden danske liga. Odense Håndbold er et godt hold med mange landsholdsspillere, og jeg håber, at vi til næstesæson kan blive danske mestre, siger hun.

Administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, tilføjer:

- Vi er meget glade for at skrive kontrakt med Nathalie, og vi glæder os til at byde hende velkommen her i Odense. Hun er en dygtig spiller, somkommer med god international erfaring, og det betyder meget for vores hold. Hun kan spille på flere positioner -både højre back og højre fløj - men vores intention er, at hun skal bruges i bagkæden på højre back-positionen, fastslår han.

Den 27-årige Nathalie Hagman kommer fra CSM Bucuresti, der vandt Women's EHF Champions League i sæsonen2015/2016. CSM Bucuresti blev henholdsvis nummer to og tre i den prestigefyldte, europæiske turnering isæsonerne 2016/2017 og 2017/2018. Den svenske profil har også tidligere optrådt i den danske liga, da hunspillede for Nykøbing F. Håndboldklub og TTH Holstebro.

Nathalie Hagman er desuden en fast del af det svenske landshold, og ved EM i december 2018 satte hun svenskrekord for flest scorede mål i en landskamp. I kampen mod Rusland sendte hun bolden i netmaskerne hele 17gange på 18 forsøg. Sammen med det svenske landshold har Nathalie Hagman vundet både en EM-bronze- ogsølvmedalje.