Svensk forsvarskæmpe er ude af VM inden Danmark-kamp

Det svenske håndboldlandshold stiller svækket op til mødet med Danmark i den sidste mellemrundekamp ved VM onsdag aften.

Tirsdag er Rhein-Neckar Löwen-spilleren Jesper Nielsen meldt endeligt ude af VM, efter han har siddet ude med en skade i de seneste kampe.

Det oplyser Det Svenske Håndboldforbund på sin hjemmeside.

- Jeg og den medicinske stab har gjort alt for, at jeg kan komme til at spille igen, men desværre må vi indse, at jeg ikke kan spille i denne uge.

- Det føles forfærdeligt ikke at kunne bidrage mere, men jeg tror og håber, at holdkammeraterne kan indløse billetten til semifinalerne, siger Jesper Nielsen.

Streg- og forsvarsspilleren bliver erstattet med Skjern-bagspilleren Jesper Konradsson.

I forvejen er Sverige svækket, da stjernespilleren Jim Gottfridsson er skadet. Han er fortsat i truppen, da man håber, at han kan blive klar til eventuelle finalekampe.

Hvis Norge som ventet slår Ungarn onsdag, skal Sverige besejre Danmark med mindst tre mål for at være sikker på at avancere til semifinalen. En tomålssejr kan også vise sig at være nok.