Jan-Ove Waldner vurderer, at han har spillet 3,5 millioner kroner op, men han lider ingen nød i dag.

Den svenske bordtennislegende Jan-Ove Waldner har gamblet en større del af sin formue væk.

Den tidligere verdensmester udviklede et spillemisbrug, da han i starten af karrieren begyndte at tjene store penge på sit talent for bordtennis.

Til avisen Expressen fortæller den i dag 53-årige Waldner, at han på en typisk aften kunne tabe mellem 20.000 og 30.000 svenske kroner på væddemål. Samlet set spillede han flere millioner op.

- Jeg tror, at det nærmer sig fem millioner kroner. Jeg var drevet af spændingen, siger Jan-Ove Waldner til Expressen.

I danske kroner svarer svenskerens økonomiske tab til 3,5 millioner.

Allerede i 2003 valgte den på det tidspunkt store bordtennisstjerne at tale åbent om sit spillemisbrug.

- Jeg ville fortælle om det - det kunne hjælpe andre, der havde problemer med spil.

- Jeg havde jo ikke dræbt nogen eller gjort noget andet farligt. Det hele var min egen fejl. Det var kun mine penge, som det handlede om, fortæller Waldner.

I dag kan han fortsat finde på at gamble, men det er for helt andre beløb.

- Det sker indimellem. Men det er under kontrollerede former. Jeg har lagt det andet bag mig, siger han.

Selv om gambling har kostet Jan-Ove Waldner mange penge, så lider han ingen økonomisk nød. Han fortæller, at han ejer et sommerhus og har placeret de fleste af sine penge i aktiefonde.

Waldner vandt den individuelle VM-titel i 1989 og 1997 samt OL-guld i 1992 i Barcelona. Derudover blev det til flere VM-guldmedaljer med det svenske landshold.