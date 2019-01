Svensk VM-respekt: Danmark er fyldt med verdensstjerner

Niclas Ekberg ser frem til at spille foran 15.000 danskere i Boxen, men har stor respekt for det danske hold.

Sveriges håndboldanfører, Niclas Ekberg, sparer ikke på de pæne ord, når han skal beskrive det danske landshold, som han står over for ved VM onsdag aften.

Naboopgøret kommer til at afgøre, hvem der skal videre til semifinalerne, og den svenske respekt for de rødhvide er stor.

- De har et hold fyldt med verdensstjerner. Der er verdensstjerner fra store klubber på alle positioner. Man kan ikke udpege en bestemt spiller, for på alle pladser er der gode håndboldspillere.

- Men vi må heller ikke bruge for meget energi på dem. Vi skal fokusere på os selv. Vi har jo også et hold med mega meget talent. Jeg håber, vi kan folde det ud i morgen (onsdag, red.), siger Ekberg.

Kiel-fløjen spillede tidligere i karrieren to sæsonener for hedengangne AG København og taler fortsat et næsten dialektfrit dansk.

Han er ikke skræmt over udsigten til at skulle spille foran 15.000 larmende danskere i Boxen onsdag aften.

- For mig er det bare mere motiverende. Det bliver en fed kulisse med mange modstandere. Hvis man gør det godt, kan man måske gøre dem lidt stille. Det er en god følelse, siger Niclas Ekberg.

Efter mandagens nederlag til Norge er Sverige i vanskelig position, fordi det ikke er nok bare at vinde over Danmark for at være sikker på avancement.

Svenskerne skal enten vinde med mindst tre overskydende mål eller snuppe en målrig tomålssejr, hvor de blågule laver mindst 30 mål.

- Sådan er det. Vi vidste godt på forhånd, at det kunne ende på den måde, men vi ved, hvad vi skal mod Danmark, siger Niclas Ekberg.

Onsdagens naboopgør bliver nummer 234 mellem de to nationer siden det første møde i 1935.