Svensk OL-bud vil have Zlatan til at charmere OL-toppen

Når Sveriges hovedstad skal gøre sig til over for Den Internationale Olympiske Komité i forsøget på at vinde værtsskabet for vinter-OL i 2026, så vil man meget gerne bruge den verdenskendte fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic som frontfigur.

Det forklarer chefen for Stockholm og skisportsstedet Åres fælles bud, Richard Brisius, i et interview.

- Det ville være fantastisk, hvis Zlatan støttede op. Jeg ved, at han har travlt, men jeg ved også, at han elsker Sverige på en måde, som de færreste gør, siger Brisius.

Ibrahimovic spiller i øjeblikket for den amerikanske club Los Angeles Galaxy i Major League Soccer, den øverste fodboldlige i USA og Canada.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) afgør værtsskabet for vinterlegene i 2026 ved en kongres i Lausanne til juni.

Det ser i øjeblikket ud til at blive et tæt løb mellem de to værtsbud. Det er kun den italienske storby Milano sammen skisportsstedet Cortina d'Ampezzo, der er tilbage i kapløbet om værtsskabet.

Forud for den endelige afstemning har bud fra Calgary i Canada, tyrkiske Erzurum, Sapporo i Japan, Graz i Østrig og den schweiziske skisportsby Sion trukket sig af forskellige årsager.

Buddene fra både Stockholm og Milano har dog mødt modstand på hjemmefronten over legenes omkostninger.

I Sverige har også de seneste måneders politiske kaos efter parlamentsvalget i september skabt tvivl om værtsdrømmene.

Men efter at have modtaget opbakning fra både den svenske kultur- og sportsminister og statsminister Stefan Löfven, siger Richard Brisius, at han er positivt indstillet.

- Tingene bevæger sig fremad. Møderne med regeringen og de relevante afdelinger i ministerier går godt, siger han.

Efter planen skal legene afvikles primært i Stockholm og Åre, men skihop skal foregå i Falun, mens en række discipliner på slæde og kælk vil blive afviklet i den lettiske by Sigulda.

IOC's afstemning foregår 25. juni.