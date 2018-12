Svendborg Rabbits vil have revanche mod Horsens

Træner Lukas Varga håber på mere energi og intensitet fra kampens start i onsdagens returmatch mod Horsens, der i sidste uge vandt hjemme over Rabbits.

Basketball: Svendborg Rabbits skal onsdag aften forsøge at få revanche for sidste uges nederlag til Horsens IC, der hjemme i Forum Horsens vandt 105-78 efter en løjerlig kamp med store udsving. Onsdag aften klokken 19.00 mødes Basketligaens nummer to og tre i HK Midt Arena i Svendborg.

Horsens blæste af sted fra start i torsdags og vandt de to første perioder 29-16 og 29-17, så stillingen var 58-33 ved halvlegspausen. Men Rabbits indledte anden halvleg med et run på 18-0, og kaninerne fik næsten hentet Horsens, der mod slutningen af tredje periode kun førte med to point, 63-61, inden Horsens igen trak fra og vandt sidste periode 33-14.

- Horsens var bedre forberedt lpå kampen, end vi var. Det er et hold, der kan score 35-40 point i løbet af ingen tid, hvis de får lov til det, siger Lukas Varga, cheftræner for Svendborg Rabbits.

Men Lukas Varga, der tidligere har vundet DM med Horsens som spiller og assistenttræner, fik i halvlegspausen sat sine spillere op til et flot comeback, hvor afstanden på de 25 point ved pausen næsten blev hentet på mindre end 10 minutter.

- Mit hold viste karakter med energi og intensitet i tredje periode. Men vi fik problemer, da Sebastian Åris i slutningen af tredje periode fik sin fjerde fejl, så vi måtte give ham en pause på bænken. Og i fjerde periode fik han sin femte fejl, så han måtte forlade kampen, siger Lukas Varga om Rabbits' energiske landsholdsguard.