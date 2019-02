Svendborg Rabbits møder igen Bakken Bears: Fra snekaos til lun forårssol

Svendborg Rabbits og Bakken Bears mødes igen 28. februar, som de to hold også gjorde for præcis et år siden. Dengang væltede sneen ned.

Basketball: Vi skruer tiden præcis et år tilbage. 28. februar 2018 væltede sneen ned over Svendborg, og politiet frarådede unødvendig udkørsel den sidste dag i februar, hvor Svendborg Rabbits mødte Bakken Bears i Basketligaen.

Præcis et år senere mødes de to hold også til kamp i Basketligaen, men vejrforholdene er markant anderledes. Nu er der lun forårssol og 13 grader i slutningen af februar.

For et år siden mødte 450 tilskuere trods snestormen op i Svendborg Idrætshal, hvor de så Rabbits tabe 78-109 til Bakken Bears.

28. februar 2019 klokken 18.30 har Bakken Bears hjemmebane i Vejlby-Risskov Hallen mod Rabbits, der har tabt de seneste 14 kampe til Bakkens mesterhold.

Tidligere på måneden vandt Bakken 87-78 hjemme over Rabbits, og de to hjemmekampe tidligere på sæsonen tabte Rabbits 70-100 og 78-81.

På grund af sidste uges landskamp har Rabbits ikke været i kamp i 14 dage siden hjemmesejren på 99-89 over Bakkens farmerhold, EBAA fra B-ligaen. Bakken Bears vandt i mandags 111-72 over Wolfpack i en kamp, hvor Michel Diouf og Ryan Martin ikke var med hos Bakken. Men de forventes ifølge klubbens hjemmeside klar til torsdagens kamp, der er den sidste hjemmekamp for Bakken i grundspillet, hvor Bakken er sikker på at slutte på førstepladsen. Bakken spiller onsdag i næste uge den første ottendedelsfinale hjemme mod israelske Ironi Ness Ziona.

Svendborg Rabbits kæmper for at holde tredjepladsen i hård kamp med Næstved og Randers - to hold som Rabbits møder i de næste to kampe.