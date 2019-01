Svendborg Rabbits møder Næstved i pokalsemifinale

Basketball: Det bliver Næstved, som Svendborg Rabbits skal besejre for at komme i pokalfinalen. I søndagens pokalkvartfinale vandt Næstved som ventet klart hjemme over B-ligaholdet Værløse. Næstved, der ligger på tredjepladsen i A-ligaen, vandt 112-70 over Værløse. Kampen blev ikke spillet i Arena Næstved, men i den gamle intime Næstvedhal ved siden af den store arena.

Pokalsemifinalen Næstved-Svendborg spilles på søndag 20. januar klokken 15.00. Den kamp spilles også i den gamle hal, hvor der maksimalt er plads til 900 tilskuere. Vinderen af den kamp går videre til pokalfinalen, der spilles lørdag 2. februar i Forum Horsens.

Svendborg Rabbits sikrede sig allerede i mandags adgang til semifinalen med en sejr på 82-70 over Randers Cimbria.

Svendborg Rabbits har vundet sæsonens to første indbyrdes ligaopgør mod Næstved, men de ambitiøse sydsjællændere har hentet tre nye udlændinge sïden det seneste nederlag til Rabbits i november. Den ene af de nye amerikanere, guarden Jeremy Williams, fik debut i søndagens pokalkamp.

De to sidste pokalkvartfinaler blev også spillet søndag. Horsens IC vandt 111-106 ude over Bakken Bears i et drama mellem Basketligaens to tophold.

Bakken Bears, der onsdag tabte i Rusland til Avtodor Saratov i Europa Cuppen, var bagud 46-53 ved pausen i opgøret mod Horsens. I sidste periode førte Horsens med 10 point, 93-83, men Morten Sahlertz udlignede med en treer til 98-98 to sekunder før tid i den ordinære kamp til vild jubel i Vejlby-Risskov Hallen. I overtiden var Bakken på sejrskurs med føring 105-100, men Horsens kom stærkt igen og vandt 111-106.

Dermed får den regerende pokalmester Bakken Bears ikke mulighed for at forsvare titlen i år.

Horsens IC skal i semifinalen på udebane møde Bakkens farmerhold EBAA, der søndag vandt 88-62 ude over Stevnsgade i opgøret mellem to B-ligahold.