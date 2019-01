Svendborg Rabbits lurer på overraskelsen mod tophold

Basketball: Bedømt på sæsonens to første indbyrdes opgør ligner torsdagens basketligakamp i Forum Horsens en svær opgave for Svendborg Rabbits. Horsens IC slog Svendborg Rabbits klart i to opgør med seks dages mellemrum i december - 105-78 hjemme og 106-64 i Svendborg.

Siden har Horsens IC vundet yderligere tre kampe over B-ligahold, så sidste sæsons sølvvinder møder op med fem sejre på stribe og indtager andenpladsen, fire point foran Rabbits.

Men Svendborg Rabbits har et stærkere hold end for en måned siden. Med tilgangen af den tidligere Horsens-guard Derrick Wilson, som fik debut lige efter nytår i den tætte kamp mod Bakken Bears, har Rabbits fået en fysisk stærk point guard med et godt blik for spillet og gode defensive evner. Derrick Wilson var en af de bedste spillere for Horsens i sidste sæsons DM-finaler mod Bakken Bears.

- Derrick er fysisk stærk og kan bedre dække modstandernes guards op. I de første kampe mod Horsens havde vi store problemer med deres amerikanske guard Charles Callison, siger Rabbits-direktør Troels Mortensen.

Desuden har Rabbits siden nytår stillet med en skadesfri trup.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan vi med en skadesfri trup står i forhold til Horsens. Spillerne er opsatte på at revanchere sig for de to nederlag i december, siger Troels Mortensen.

I de to sejre mod Rabbits ramte Horsens uhyggeligt godt. Horsens scorede på over halvdelen af holdets trepointskud, og to ud af tre topointskud gik i kurven. Ligaens bedste trepointskytte, Vedran Borovcanin, ramte på fire af fem trepointforsøg i kampen i Svendborg. Desuden dominerede Horsens med spillere som Cheikh Sane og Darryl Tucker under kurven og vandt rebound-statistikken 42-24 i kampen i Svendborg.