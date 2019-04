Svendborg Rabbits i afgørende kvartfinale: Kaninhulen skal koge torsdag aften

Basketball: Vinderen går videre, taberen er færdig.

Så enkelt kan det stilles op forud for torsdagens femte og afgørende DM-kvartfinale mellem Svendborg Rabbits og Randers Cimbria. De to hold har vundet to kampe hver, så serien skal afgøres torsdag aften i Svendborg Idrætscenter.

- Vi vil gerne have masser af liv i hallen, så der er gratis adgang for børn, unge og studerende, siger Rabbits' direktør, Troels Mortensen, der regner med omkring 1000 tilskuere til kampen, der begynder klokken 19.00.

- Svendborg er kendt for at have en af de bedste hjemmebaner i ligaen, og vi er taknemmelige for, at vi kan spille den afgørende kamp foran vores mange fans, siger Troels Mortensen.

Med sejren på 86-82 i Randers i mandags fik Svendborg Rabbits udlignet til 2-2 i serien, efter at Randers for en uge siden vandt 83-74 i Svendborg.

- Jeg har en god fornemmelse. Vi havde ryggen mod muren i mandags i Randers, hvor vi skulle vinde for at holde liv i serien. Det gjorde vi, siger Troels Mortensen, der fremhæver et par af holdets danske spillere.

- Peter Møller greb chancen. Han kommer normalt ind fra bænken, men han startede inde i mandags og spillede en stor kamp ved at score på fem af seks trepointforsøg.