Svendborg Rabbits henter Horsens-talent

Basketball: Svendborg Rabbits har hentet et af de unge danske talenter til den kommende sæson. Det er den 20-årige guard Oscar Teglgaard Jørgensen, der har indgået en treårig aftale med den sydfynske basketligaklub.

Trods sin unge alder har 187 cm høje Oscar Jørgensen spillet 124 kampe i Basketligaen de seneste fem sæsoner for Horsens IC, der de seneste fem år har været i DM-finalerne.

Rabbits' cheftræner, Lukas Varga, har et godt kendskab til Oscar Jørgensen fra deres fælles tid i Horsens, hvor Lukas Varga tidligere har været træner for Oscar Jørgensen.

Det har for Svendborg Rabbits været en prioritet at tiltrække et stort dansk talent på en længerevarende aftale, oplyser direktør Troels Mortensen.

Oscar Jørgensen matchede alle trænerteamets krav for, hvad spilleren skulle besidde af egenskaber. Der er ingen tvivl om, at Oscar har et stort talent, specielt skuddet fra distancen, hvor han i den forgangne sæson ramte på 43 procent, er et stærkt våben. Endnu mere vigtigt er det, at Oscar har en god arbejdsmoral og hele tiden ønsker at blive bedre, oplyser Svendborg Rabbits i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget til den kommende sæson. Jeg tror på, at Lukas og Svendborg kan hjælpe mig til at tage det næste skridt i min karriere og føler, at mine kvaliteter som spiller passer rigtig godt ind på holdet, siger Oscar Jørgensen.

- Derudover har det altid været en fornøjelse at komme til kaninhulen. Fans og hjælpere sørger altid for, at stemningen i top, så jeg kan ikke vente til at komme i gang, siger Oscar Jørgensen, der flytter til Sydfyn i løbet af sommeren.