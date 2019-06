Svendborg-Oure talent i Horsens-kikkert

Angriberen Simeon Sørensen har allerede trænet i Superliga-klubben og spillet i reservekampe. Angriberen scorede to mål i sidste turneringskamp for Svendborg-Oure mod Varde.

Horsens ser tiden an

Nok var Simeon Sørensen med fredag, men der er en aftale om, at Danmarksserie-spilleren skal være fast med i opstarten.

- Lige nu er han med, når det passer ind, og det er ikke sådan, at vi ligefrem står med en kontrakt. Det er ikke noget, der lige står på tapetet, men han er så dygtig taktisk og teknisk, så hvis vi kan udvikle ham og blive ved at se ham an, så tror jeg godt, han kan tage springet, siger Bo Henriksen til bold.dk.

Bo Henriksen vil vurdere, hvor store skridt Simon Sørensen i givet kan tage - og hvor hurtigt.

Selvom Sørensen imponerer Henriksen, så skal det også vurderes, hvor stort et skridt, som den unge SfB-Oure FA-spiller skal tage første gang, han rykker op i rækkerne.

Første gang Simeon Sørensen var med Horsens, var tilbage i november 2018, og han har siden deltaget i førsteholds-træninger ud over kampene for AC Horsens' reserver, mens han samtidig har spillet kampe for Svendborg-Oure.

Reservekampe uden for det normale turneringssystem er i princippet åbne for gæstespillere.

Simeon Sørensen spillede også den sidste kamp for Svendborg-Oure i Danmarksserien mod Varde og scorede de to sidste mål i 3-0-sejren. Sejren var dog ikke nok for hjemmeholdet til at rykke op. Den billet tog Næsby Boldklub.