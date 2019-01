Svarfrister og efterforskning trækker dopingsager i langdrag

Behandlingen kan vare ved i måneder og sågar hele år, når sportsfolk afleverer en positiv dopingprøve.

Det er også tilfældet i den dopingsag i dansk cykling, der torsdag kom til offentlighedens kendskab.

Her kunne Jyllands-Posten fortælle, at en ung dansk landsholdsrytter i foråret 2018 afgav en positiv prøve indeholdende det præstationsfremmende middel methylhexanamin.

Sagen kan i yderste konsekvens koste rytteren en karantæne på fire år, men den kan også blive kortere.

I øjeblikket behandles sagen hos Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), som er Den Internationale Cykelunions (UCI) uafhængige antidopingmyndighed.

Det er nu mere end et halvt år siden, at CADF testede danskeren, og det er faktisk normalt, at dopingsager kan trække ud i flere måneder.

Det fortæller direktør i Anti Doping Danmark Michael Ask, der ikke kan kommentere på den konkrete sag og derfor udtaler sig generelt om behandlingstiden i dopingsager.

- Man tager ikke bare en test og siger, at det er lig med x antal måneder eller års suspension.

- Der bliver lavet en efterforskning, hvor man undersøger de nærmere omstændigheder og interviewer den pågældende idrætsudøver for at få en forklaring.

- Det kan være, at der er påstande, der skal efterprøves, og andre personer skal interviewes. Så det foregår lidt som, når politiet arbejder, forklarer Michael Ask.

Hvis idrætsudøveren indrømmer brug af doping og straks lægger alle kort på bordet, så vil der ifølge antidopingdirektøren forholdsvis hurtigt kunne afsiges en dom.

Hvis sagen derimod er mere kompliceret, så kan tidsfrister i korrespondancen mellem antidopingmyndigheden og idrætsudøveren trække en sag i langdrag.

- Man arbejder jo med nogle tidsfrister. Hvis CADF skriver til den pågældende rytter, så har den pågældende rytter x antal uger til at reagere.

- Hvis man strækker de her frister til det yderste, så kan der hurtigt gå måneder med det, siger Michael Ask.

Forud for Tour de France i 2018 blev cykelstjernen Chris Froome frikendt omkring et år efter, at han afgav en positiv dopingprøve indeholdende salbutamol under Vuelta a Espana i 2017.

Selv om det er CADF, der har testet den danske rytter, så kan dopingprøven i princippet godt være foretaget i Danmark - både i forbindelse med et løb eller uden for konkurrence.

Den unge danske landsholdsrytter har ifølge Jyllands-Posten bedt om, at karantæneperioden bliver sat i gang, så han i tilfælde af en straf kan vende hurtigere tilbage på landevejen.