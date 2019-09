Svagt Team USA skaber jævnbyrdigt basket-VM

Et svagere amerikansk landshold giver muligheder for andre nationer ved VM i basketball, vurderer eksperter.

Det er et svagere amerikansk landshold, der søndag eftermiddag dansk tid indleder jagten på et guldhattrick ved VM i basketball, der i år afholdes i Kina.

Amerikanerne er ikke så stjernespækket, som holdet plejer at være, da flere store spillere, herunder LeBron James, Anthony Davis og Stephen Curry, har meldt fra.

- Det er en ringe udgave af et amerikansk landshold, hvis man skal gå efter, hvad man kunne stille med. Når det så er sagt, så synes jeg, det er befriende, og det kan kun gøre VM mere interessant, siger basketballekspert hos TV2 Sport Peter Wang.

Thomas Bilde, der også er basketballekspert hos TV2 Sport, synes heller ikke, at det er et specielt indbydende amerikansk landshold.

Bilde slår dog fast, at de andre hold skal ramme dagen for at slå amerikanerne. Ifølge ham skyldes det store frafald en endnu større begivenhed om et år.

- Det, som det hele handler om for amerikanerne, er OL i Tokyo i 2020. Det er den, der trykker lidt, forklarer Thomas Bilde.

Det kan skabe et mere jævnbyrdigt VM, hvor flere nationer nu øjner en mulighed for at vælte amerikanerne af tronen.

Serbien er ifølge Peter Wang førsteudfordrer til titlen, da der er en reel chance for, at landet kan vippe USA af pinden. Thomas Bilde nævner blandt andet Spanien, Grækenland og Frankrig som andre stærke nationer.

Serbien har flere NBA-spillere med, hvor den helt store stjerne er centerspilleren Nikola Jokic, som til daglig tørner ud for NBA-holdet Denver Nuggets.

Selv om de amerikanske stjerner er faldet fra som fluer, så er det imidlertid ikke sådan hos de andre nationer.

Den mest værdifulde spiller i NBA, også kaldet MVP, Giannis Antetokounmpo, trækker den græske nationaldragt over hovedet, mens NBA's bedste forsvarsspiller (Defensive Player of the Year), Rudy Gobert, iklæder sig den franske trikolores farver.

Der er 32 lande med til VM, som er delt ind i otte grupper a fire. USA deler titlen som mest vindende nation med fem verdensmesterskaber, hvilket er samme antal som nu opløste Jugoslavien.

Tjekkiet er modstanderen, når USA søndag klokken 14.30 dansk tid spiller sin første kamp ved VM.