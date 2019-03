Svær udekamp: Svendborg Rabbits kan sikre sig tredjepladsen

Med sejr ude over Næstved torsdag aften vil Svendborg Rabbits sikre sig tredjepladsen, men det bliver svært mod et revanchelystent Næstved-hold.

Basketball: Det er reelt tredjepladsen i Basketligaen, som Næstved og Svendborg Rabbits kæmper om i torsdagens basketligakamp i Arena Næstved. De to hold har ligesom Randers 26 point.

Men Rabbits er bedre indbyrdes end både Næstved og Randers, og dermed kan Rabbits med en sejr sikre sig tredjepladsen, da Randers kun har én kamp tilbage - hjemme mod Horsens. Næstved har i sidste kamp Bakken Bears hjemme, mens Rabbits i sidste kamp møder Horsens hjemme.

Ambitiøse Næstved var i den seneste kamp tæt på at slå Horsens, og Rabbits-spilleren Peter Møller forventer en svær kamp torsdag aften med tipoff klokken 19.00.

- Næstved har et hold med mange stærke udlændinge, og de har i P. J. Thompson en mand, der er kandidat til at blive årets spiller i ligaen, siger Peter Møller.

Næstveds amerikanske point guard P. J. Thompson er Basketligaens bedste trepointskytte.

Rabbits har i denne sæson haft et godt tag på Næstved med sejre i alle fire indbyrdes opgør - tre ligakampe og en pokalsemifinale - sidstnævnte blev spillet i Næstved i januar. Men alle opgør har været tætte, og man må forvente et revanchelystent Næstved-hold.

Samtidig er Rabbits ramt på selvtilliden efter nederlag i de to seneste kampe til Bakken Bears og Randers Cimbria. I mandagens nederlag på 73-77 hjemme til Randers blev der brændt for mange skud, ikke mindst på straffekast, hvor 14 af 23 skud blev brændt.

Hvis Rabbits taber til Næstved, er der stadigvæk en mulighed for at få tredjepladsen. Det kræver, at Rabbits slår Horsens hjemme på mandag og Næstved taber hjemme til Bakken Bears fredag 15. marts.