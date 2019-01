Svær udekamp: Odense Bulldogs håber på flere mål

Efter det store nederlag hjemme mod Herlev i tirsdags skal Odense Bulldogs forsøge at rejse sig fredag aften i udekampen mod Herning, der også var ude for en slem skuffelse i tirsdags.

Ishockey: Det gik grueligt galt for Odense Bulldogs, der i tirsdags led sæsonens største hjemmenederlag, da Herlev vandt 7-1 i opgøret mellem de to nederste hold.

- Vi spillede en okay første periode, men det blev alt for ustruktureret i de sidste to perioder. Vores pasninger var dårlige, og når det først gik galt, var det svært at få samling på det hele, siger Mads True, assistenttræner i Odense Bulldogs.

Spillerne så hinanden i øjnene efter kampen.

- Spillerne holdt et møde efter kampen, hvor de fik talt tingene igennem. Vi vinder sammen og taber sammen. Nu ser vi fremad og håber vi kan spille bedre i Herning, siger Mads True om den opgave, der venter fredag aften klokken 19.30 i Kvik Hockey Arena.

Herning Blue Fox var også ude for en slem skuffelse tirsdag aften, hvor midtjyderne måtte se en føring på 4-0 i slutningen af anden periode forvandle sig til et nederlag på 4-6 i udekampen mod Rødovre.

- Herning har noget, de skal bevise, og de vil nok komme flyvende fra start, mener Mads True.