Suveræne Qatar slår Japan og snupper Asian Cup-titel

Qatar slog Japan 3-1 i finalen i Asian Cup, og dermed vandt VM-værten i 2022 for første gang turneringen.

Qatar skrev fodboldhistorie fredag, da landet for første gang vandt fodboldturneringen Asian Cup efter et ganske suverænt turneringsforløb.

I finalen i Abu Dhabi vandt Qatar 3-1 over Japan, og dermed kunne titlen fejres med syv sejre i dette års udgave af Asian Cup, hvor Qatar har scoret 19 mål og blot lukket en enkelt scoring ind.

Almoez Ali satte Qatar i gang efter 12 minutter, da han bragte Qatar foran 1-0 på et saksespark efter nogle berøringer forinden.

Få timer før finalen havde Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC) besluttede, at Ali måtte stille op i finalen.

Det skete, efter at De Forenede Arabiske Emirater havde nedlagt protest mod bruge af to spillere hos Qatar, og 22-årige Ali, der er født i Sudan, var en af de to spillere.

Abdulaziz Hatem øgede til 2-0 efter lidt under en halv time, og Akram Afif øgede til 3-1 syv minutter før tid på et straffespark.

Forinden havde Japans Takumi Minamino reduceret til 1-2 efter 70 minutter, hvilket altså var første gang i de syv kampe, at Qatar lukkede et mål ind.

Japan har fire gange tidligere vundet Asian Cup.

Qatar er vært for VM-slutrunden i 2022.