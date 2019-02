Suveræne Horsens IC vinder basketpokal for fjerde gang

Horsens IC var bedst fra start til slut i pokalfinalesejren på massive 105-70 over Svendborg Rabbits.

Horsens IC vandt lørdag pokalfinalen i basketball for herrer med en storsejr på 105-70 over Svendborg Rabbits.

Horsens havde fordel af, at pokalfinalen blev afviklet i Forum Horsens med mange gulklædte hjemmefans på tribunerne, og at Horsens havde vundet de foregående syv ligakampe mod Svendborg på stribe.

Der gik da heller ikke mere end fem minutter, før Horsens begyndte at trække fra, før første periode endte med en føring på 27-19.

Efter anden periode var stillingen 58-38, og før den fjerde og sidste bid af kampen var Horsens' forspring igen vokset yderligere og lød nu massive 86-53.

Kampen var reelt afgjort.

På vej til finalen sendte Horsens ligatopholdet Bakken Bears ud af turneringen.

Horsens har været i DM-finalerne i de seneste fire foregående sæsoner og blev senest pokalmester i 2015.

Det var dengang en sjælden forseelse, for Horsens havde tidligere været i 10 pokalfinaler og kun vundet de to - i 1993 og 1996.

Svendborg Rabbits vandt senest pokalfinalen i 2014.

I de to foregående ligakampe mellem de to hold, der ligger henholdsvis nummer to og tre, har Horsens på andenpladsen vundet stort.