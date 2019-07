Superstjernens afbud åbner Tour-muligheder for Kragh

Søren Kragh Andersen får chancen for at jagte etapesejre i Tom Dumoulins fravær.

Stjernerytteren Tom Dumoulins knæskade og efterfølgende operation smadrede en stor del af Tour de France-planerne for cykelholdet Sunweb. Men for danske Søren Kragh Andersen åbner hollænderens fravær nye muligheder.

Uden Dumoulin har holdet nemlig ikke nogen klassementrytter og kører udelukkende efter etapesejre. Selv om Michael Matthews er kaptajn og skal beskyttes, bliver det en mindre låst Kragh Andersen end sidste år.

- Hvis Michael Matthews er træt i anden eller tredje uge, og der er mulighed for at gå i udbrud, så tror jeg, at jeg kan få lov at gøre det, siger den 24-årige dansker ved Sunwebs holdpræsentation før lørdagens Tour-start.

Han imponerede i sin debut i det franske etapeløb sidste år, hvor han ud over at køre syv dage i den hvide ungdomstrøje var en ekstremt loyal hjælper for Dumoulin, der sluttede på den samlede andenplads.

Men fynboen har også evnen til at jagte sejre selv, hvilket han viste med en etapesejr i Schweiz Rundt og triumfen i endagsløbet Paris-Tours i sidste sæson.

- Jeg håber, at mine ben er gode, når vi kommer ind på de hårde etaper. Men først skal vi altså derhen. Den første uge er hektisk, der er altid mange styrt, og jeg skal være der for Michael Matthews, så mit fokus er der først, siger Søren Kragh Andersen.

Den første uge byder som vanligt på en del flade etaper, men når der kommer flere pukler på ruten, er Kragh en af de ryttere, holdet regner med, siger sportsdirektør Aike Visbeek.

- På de mere kuperede etaper i bjergene er der muligheder for specielt Wilco Kelderman og Søren Kragh Andersen, lyder det fra Visbeek.

Tour de France begynder på lørdag i Bruxelles.