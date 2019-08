Supersprinter flytter væk fra dansk hjælper

Den italienske supersprinter Elia Viviani får ny arbejdsgiver i 2020, når han skifter til det franske cykelhold Cofidis.

Dermed må han også sige farvel til Quick-Step og danskeren Michael Mørkøv, der hyppigt har kørt Viviani frem til gode positioner før en massespurt.

Cofidis er kun et prokontinentalhold, men Viviani ser ikke holdskiftet som et skridt ned. Det siger han til sit kommende holds hjemmeside.

- Jeg er spændt på at skulle køre i nye farver. Efter samtaler med Cédric Vasseur og Roberto Damiani (team manager og sportsdirektør hos Cofidis, red.) kunne jeg konstatere, hvor meget Cofidis ville have mig, og holdet fremlagde et ambitiøst projekt for mig, siger Viviani.

Italieneren har 75 sejre som professionel. Otte af dem er vundet i 2019. Så sent som i søndags vandt han det engelske endagsløb Prudential RideLondon-Surrey Classic, efter at han endnu en gang var bragt i en vinderposition af Mørkøv.

Viviani vandt en enkelt etape under årets Tour de France. Han fortæller til sit nye holds hjemmeside, at han vil vinde flere Tour-etapesejre næste år, og at han ellers prioriterer Milano-San Remo og Gent-Wevelgem.

Ven, landsmand og holdkammerat Fabio Sabatini skifter også fra Quick-Step til Cofidis i næste sæson.