Superligaspillere tjener i snit en million kroner om året

Det betaler sig at være superligaspiller.

Det britiske analysefirma Sporting Intelligence har siden 2010 opgjort lønniveauet i alverdens sportsgrene. Ifølge årets liste ligger den gennemsnitlige årsløn for en spiller i den bedste danske fodboldrække nemlig på lige over én million kroner - helt præcis 1.013.800 kroner.

Det svarer til en månedsløn på lidt under 85.000 kroner.

Opgørelsen inkluderer ikke eventuelle sponsorindtægter og lignende, kun grundløn.

Spillere i den engelske Premier League er de bedst betalte fodboldspillere i verden. Her tjener førsteholdsspillere i gennemsnit lidt over 25 millioner kroner om året.

Kigger man på enkelte klubber - på tværs af alle sportsgrene - skal man til Spanien for at finde de bedst betalte spillere.

FC Barcelonas trup indkasserer verdens højeste gennemsnitlige årsløn på lidt over 88 millioner kroner.

Real Madrid ligger nummer to på listen. Her udbetales der i gennemsnit lidt over 68 millioner kroner om året i løn til hver spiller.

De to spanske storklubber efterfølges på listen af de tre amerikanske basketballklubber Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors og Washington Wizards.

Ingen af de 14 superligaklubber figurerer på Sporting Intelligences liste over de 350 klubber på verdensplan, der betaler den højeste gennemsnitlige årsløn til hver spiller.