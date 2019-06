Superligaspiller scorer i rumænsk storsejr ved U21-EM

Esbjerg-angriberen Adrian Petre fik netmaskerne til at blafre ved U21-EM, selv om han først kom på banen i det 88. minut i Rumæniens første gruppekamp ved slutrunden.

Han scorede det sidste mål i rumænernes 4-1-sejr over Kroatien.

Angriberen tog et klogt løb ind i feltet, og han kunne flugte bolden i mål via målmandens handske efter et godt indlæg.

Kampens dommere måtte dog have hjælp fra videodommersystemet VAR, før scoringen blev godkendt. Dommerne ville tjekke, om der var offside, men tv-billederne viste, at Esbjerg-frontløberen var på den rigtige side af offsidelinjen.

Adrian Petre fuldendte dermed en god kamp for rumænerne, der i løbet af kampens første kvarter havde scoret to gange - blandt andet på et straffespark dømt efter VAR-bistand til dommeren.

Siden svarede Kroatien tilbage med en reducering, men midt i anden halvleg blev en grum opspilsfejl straffet af rumæneren Tudor Baluta, som scorede til 3-1. I kampens tillægstid cementerede Petre så sejren.

Med den forholdsvis klare sejr fik Rumænien en god start i den stærke gruppe C, mens kroaterne allerede kan overveje at kigge på flybilletter hjem fra slutrunden. Gruppen tæller også stormagterne Frankrig og England, der mødes tirsdag aften.

Gruppevinderen går videre til semifinalerne. Det samme gør den bedste toer på tværs af EM-turneringens tre grupper.