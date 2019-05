Superligaens guldgraver slipper skovlen

William Kvist vurderer selv, at karrieren toppede fra 2010 til 2013. Her var han med til at spille FC København videre fra gruppespillet i Champions League og blev solgt til Stuttgaart. - Jeg toppede nok i de tre år, men jeg blev senere en klogere spiller. Så det er svært at sige. Jeg synes, at jeg senere kunne gøre tingene med mere dybde og kvalitet, hvor jeg før tænkte mere på mig selv, siger han.