Superligaen kan få en ekstra CL-plads torsdag

I 2020 kan Danmark have to hold i CL-kvalifikationen, hvis to resultater går Danmarks vej torsdag.

Selv om sæsonens fire danske deltagere i de europæiske klubturneringer i fodbold er blevet slået ud, kan torsdagens returkampe i Europa League-16.-delsfinalerne få stor betydning for de danske klubber fremadrettet.

Får Danmark torsdag hjælp af tjekkiske Viktoria Plzen og italienske Napoli, vil der i sæsonen 2019/20 være to pladser i Champions League-kvalifikationen på spil i Superligaen. Det vil sige, at Danmark i sommeren 2020 har to hold, som kan kvalificere sig til det lukrative gruppespil.

Det er en 15.-plads på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientliste for de nationale ligaer, der udløser en ekstra plads i Champions League-kvalifikationen.

I en live-stilling ligger Danmark aktuelt på 15.-pladsen, men kan blive overhalet af både Kroatien og Schweiz, der har henholdsvis Dinamo Zagreb og FC Zürich tilbage i Europa League. Danmark skal håbe, at de to klubber ryger ud torsdag.

Dinamo Zagreb tabte den første kamp mod tjekkiske Viktoria Plzen med et 1-2 på udebane.

Hvis Kroatien skal overhale Danmark, kræver det, at Zagreb vinder returkampen på hjemmebane torsdag og går videre til ottendedelsfinalerne, hvor holdet er tvunget til mindst at spille en kamp uafgjort.

For Schweiz og FC Zürichs vedkommende er regnestykket mere simpelt. Zürich skal blot have uafgjort i udekampen mod Napoli, for at Schweiz akkurat kravler forbi Danmark på koefficientlisten.

Den opgave ser på papiret meget svær ud. Schweizerne tabte den første kamp med 1-3 på hjemmebane til den italienske storklub.

Får Danmark to pladser i Champions League-kvalifikationen, vil de dog have vidt forskellige vilkår for at komme med i gruppespillet.

Superligavinderen i 2019/20 vil ligesom i de forgange sæsoner deltage i den såkaldte "Champions Route", hvor mesterhold fra blandt andet Skotland, Kasakhstan, Norge og Sverige kan stå i vejen.

For nummer to venter der hård modstand af andre ikke-mesterhold fra mellemstore fodboldligaer, og der er kun to pladser til gruppespillet på spil. I denne sæson sikrede storklubberne Ajax og Benfica sig adgang til gruppespillet via "Non Champions Route".

Ud over en ekstra plads i Champions League-kvalifikationen vil Danmark i tilfælde af en 15.-plads på koefficientlisten også få et ekstra hold med i Europa League-kvalifikationen, så Danmark i alt vil have fem europæiske deltagere fra sommeren 2020.