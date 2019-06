Superligaen indfører VAR fra sommeren 2020

Dommerne i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen, får fra sæsonen 2020/21 videohjælp til at bekæmpe kampafgørende dommerfejl.

På et bestyrelsesmøde har Dansk Boldspil-Unions (DBU) bestyrelse formelt godkendt at indføre Video Assistant Referee (VAR) i Superligaen.

Det bekræfter DBU på sin hjemmeside.

Dermed bliver Superligaen den første liga i Skandinavien, der kommer til at benytte sig af VAR.

Det kommende år skal dommerne - både dem på banen og dem i videorummet - uddannes til at kunne betjene VAR. Det anslås, at 12-14 kampdommere skal uddannes i VAR, mens et tilsvarende antal skal uddannes i at være dommere i videorummet.

Videohjælpen kan komme dommerne til undsætning i forbindelse med scoringer, mulige straffespark, røde kort og i forbindelse med identificering af den spiller, som skal modtage et kort.

Kampdommeren kan vælge at følge anbefalingerne fra VAR-dommeren eller selv gå ud og kigge situationerne igennem på en monitor nær sidelinjen.

VAR er blevet kritiseret for at skabe for lange pauser i spillet, når først videodommerne og siden eventuelt kampens hoveddommer skal se videobillederne igennem, inden en endelig beslutning træffes.

VAR gjorde for alvor sit internationale indtog under VM-slutrunden i Rusland sidste sommer, selv om det i sæsonen op til VM blandt andet var brugt i Bundesligaen og Serie A.

Fra den kommende sæson indføres VAR også i Premier League, og om et år følger Superligaen altså efter de pengestærke og prestigefyldte ligaer.