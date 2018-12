Superligaduo skal forsvare Australiens Asian Cup-titel

Australiens landstræner, Graham Arnold, har inkluderet to superligaspillere i sin trup til Asian Cup.

FC Midtjyllands Awer Mabil og AGF's Mustafa Amini er således begge en del af den trup på 23 spillere, som landstræneren har udtaget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

23-årige Mabil fik debut så sent som i oktober og har blot spillet tre testkampe for Australien. Han har været en af FC Midtjyllands profiler i efterårssæsonen.

Amini har spillet fire kampe for det australske landshold.

Arnold har også udtaget Huddersfield-spilleren Aaron Mooy, der ellers var blevet meldt ude af turneringen med en knæskade af Premier League-klubben.

Arnold vil i denne uge give Mooy chancen for at bevise, at han er klar til kamp oven på sin skade.

Også den tidligere AGF-spiller Chris Ikonomidis er udtaget til Australiens trup.

Australien er forsvarende mester i turneringen, der afholdes fra 5. januar til 1. februar i De Forenede Arabiske Emirater.

I 2015 løb Australien nemlig med det hele, da landet selv var vært for turneringen.

Australien skal prøve kræfter med Syrien, det palæstinensiske selvstyreområde og Jordan i det indledende gruppespil.

Senere i turneringen kan hold som Iran, Sydkorea og Japan, der på papiret er sværere modstandere, vente.