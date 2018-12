Super Bowl-quarterback vender tilbage i sejr over Rams

Nick Foles ved, hvad der skal til for at føre Philadelphia Eagles helt til tops i NFL.

Det viste quarterbacken igen natten til mandag dansk tid, da han førte Eagles til en choksejr på 30-23 ude over topholdet Los Angeles Rams.

Foles trådte ind i stedet for den skadede Carson Wentz, og for andet år i træk løste han opgaven flot.

I sidste sæson kom Foles også ind og overtog pladsen som quarterback fra Wentz i december. Og det var kuriøst nok også i en kamp ude mod Rams.

For et år siden styrede Foles siden hen holdet hele vejen til Super Bowl-finalesejren, og Eagles drømmer nu om en gentagelse.

Først og fremmest gælder det dog for Eagles om at komme med i slutspillet, for efter en svingende sæson med syv sejre og syv nederlag i grundspillet er det fortsat usikkert.

Foles havde ikke været på banen i tre måneder, efter at han har været bænket siden sæsonens første to kampe.

- Der har været mange følelser. Man hader, at ens holdkammerat bliver skadet. Jeg har virkelig ondt af Carson.

- Hvad vi har gjort i fortiden, og hvad jeg har gjort i fortiden, det gør ingen forskel, når man står på banen. Det er en ny dag, siger Foles ifølge nyhedsbureauet AP.

I nogle dage har det stået klart, at Wentz var ude med en rygskade, der måske kan holde ham ude i længere tid. Derfor skal Foles måske være klar til en ny periode som førstevalg.

- Jeg fik styr på mine følelser, og jeg havde forberedt mig så godt som muligt. Men jeg fandt ud af, at jeg ikke er alene. Jeg har fantastiske holdkammerater derude.

- Jeg skal bare fordele boldene, læne mig op ad dem, forblive i øjeblikket, og det lykkedes. Det var en stor sejr for os, siger Foles.

I løbet af kampen præsterede Foles 24 succesfulde ud af 31 kast, og det gav holdet 270 yards.

Det var Rams' andet nederlag i træk, men holdet har stadig en flot statistik med 11 sejre og kun tre nederlag.