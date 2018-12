Super Bowl-mestre skal have hjælp for at nå NFL-slutspil

De chokerede NFL-verdenen i februar ved at slå New England Patriots i Super Bowl med en reservespiller på quarterbackpositionen, den vigtigste på hele holdet.

Men i år skal Philadelphia Eagles have hjælp for bare at nå slutspillet og dermed chancen for at forsvare sidste sæsons triumf.

På vej ind til sæsonens 16. og sidste grundspilskamp søndag skal Philadelphia nemlig sætte sin lid til, at Minnesota Vikings, der inden den sidste spillerunde står til at få den sidste slutspilsplads i NFC-konferencen, taber til Chicago Bears.

Sker det, vil en Philadelphia-sejr over divisionsrivalerne Washington Redskins give de forsvarende Super Bowl-mestre pladsen i slutspillet.

Ligesom i sidste sæson er det reservequarterbacken Nick Foles, der står i spidsen for Philadelphia-angrebet, efter at førstevalget Carson Wentz for nylig måtte udgå med en skade i ryggen.

Foles har igen givet Philadelphias angreb nyt liv. Søndag satte den 29-årige quarterback ny holdrekord for flest kastede yards i en kamp, da det blev til 471 yards i en smal sejr over Houston Texans.

En kamp, hvor Nick Foles trods en skade førte sit angreb ned ad banen, så kicker Jake Elliott som tiden løb ud kunne lave det field goal, der gav mestrene sejren og holdt slutspilshåbet i live.

Men drømmen om en plads i knockoutfasen står og falder altså med udfaldet af kampen mellem Minnesota Vikings og Chicago Bears.

Philadelphia glæder sig formentlig over, at det er netop Chicago, som Minnesota skal møde.

Chicago-holdet er nemlig det hold, der med 11 sejre har vundet tredjeflest kampe i NFC-konferencen i denne sæson.

Chicago Bears er ganske vist allerede sikre på at nå slutspillet, men kan, hvis resultaterne flasker sig i sidste spillerunde, nå at få den næsthøjeste seedning i slutspillet, hvilket vil betyde, at holdet sidder over i den første runde af knockoutfasen.

Chicago vil derfor også være motiveret for at vinde.

Mens der kun er én slutspilsplads på spil i NFC-konferencen i den sidste spillerunde i grundspillet, er der to i den anden konference, AFC.

Her står Indianapolis Colts og Baltimore Ravens inden søndagens kampe med hver sin billet til slutspillet.

Begge hold kan dog miste den, hvis de taber, samtidig med at Tennessee Titans og Pittsburgh Steelers vinder. Sker det, er det Tennessee og Pittsburgh, der kommer i slutspillet.

Kampene mellem Philadelphia Eagles og Washington Redskins samt Chicago Bears og Minnesota Vikings fløjtes i gang søndag 22.25 dansk tid.

Det samme gør Baltimore Ravens' kamp mod Cleveland Browns og Pittsburgh Steelers' opgør mod Cincinnati Bengals.

Indianapolis Colts og Tennessee Titans mødes i en direkte kamp om en slutspilsplads klokken 02.20 natten til mandag dansk tid.