Succesfuld tidligere Brøndby-bomber forlænger i Norwich

Angriberen Teemu Pukki har forlænget sin kontrakt med Norwich i Premier League for de kommende tre sæsoner.

Teemu Pukki har taget engelsk fodbold med storm, siden angriberen før den forgangne sæson skiftede til Norwich fra Brøndby.

Onsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at parterne har forlænget kontrakten for de kommende tre sæsoner med mulighed for yderligere en sæson.

- Det føles fantastisk (at forlænge, red.). Mit første år var helt utroligt, og alle gjorde det nemt, så min familie og jeg følte det som et hjem.

- Vi er virkelig glade for at blive her lidt længere, siger Teemu Pukki til klubbens hjemmeside.

Han skiftede for et år siden til Norwich, og siden blev angriberen topscorer i klubben, hvor han i alle turneringer leverede 30 mål. Alene i Championship scorede Pukki 29 mål i 43 ligakampe.

De mange scoringer var stærkt medvirkende til, at Norwich rykkede op i Premier League, og dermed skal den tidligere Brøndby-angriber altså tørne ud i den bedste engelske række i den kommende sæson.

- Jeg er virkelig stolt af sidste sæson. Det var den bedste sæson, jeg har oplevet, og jeg tror, at det går op for os, hvad vi præsterede, når vi spiller den første kamp på Anfield (Liverpools hjemmebane, red.).

- Sidste sæson bliver en stor hjælp i den kommende sæson. Det fællesskab, som vi har, vil hjælpe os meget, og det vil hjælpe nye spillere til at falde til, siger Teemu Pukki.

Den finske spiller kom til Brøndby i 2014, efter at han tidligere har været tilknyttet klubber som blandt andre Sevilla, Schalke 04 og Celtic.