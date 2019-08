Succes på vandet: Fynsk roer sikrer første danske VM-medalje

Christina Juhl Johansen var med til at vinde bronze i den danske firer uden styrmand. Det var den første danske medalje ved VM i Østrig.

Roning: 27-årige Christina Juhl Johansen, der er opvokset i Tommerup Stationsby, var lørdag med til at vinde den første danske medalje ved årets VM i roning i østrigske Linz. Den danske firer uden styrmand, der foruden Christina Juhl Johansen også består af Lærke Berg Rasmussen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen, roede sig til tredjepladsen i lørdagens finale i tiden 6.47.84.

Medaljen var rimelig sikker hele vejen igennem den 2000 meter lange strækning, og der var næsten fire sekunder ned til Polen på fjerdepladsen. Australien vandt i tiden 6.43.45, mens Holland vandt sølv i tiden 6.45.55.

På forhånd var der forhåbninger om dansk medalje, da fireren uden styrmand havde vundet guld og sølv ved to World Cup-stævner i sommer. Derfor var det en flok glade danskere, der kunne gøre status efter at have roet sig til en VM-medalje.

- Vi forventede at kunne gå med de andre både, men vi forventede ikke en medalje. Vi har haft nogle rygskader på det seneste, hvilket har plaget os lidt. Det er en stor lettelse, da vi havde et stort pres på os før VM, siger Frida Sanggaard Nielsen til Worldrowing.com.

Den danske båd lagde godt ud og lå på andenpladsen side om side med Holland efter de første 500 meter efter førende Australien. Halvvejs ved 1000 meter-mærket var hollænderne 0,7 sekund foran danskerne, og det forspring blev øget til 2,67 sekund ved 1500 meter-mærket. Den afstand kunne danskerne ikke hente på de sidste 500 meter og endte på tredjepladsen.