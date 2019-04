Suarez og Messi straffer Atlético med sene mål

Atlético Madrid var på pointjagt i Barcelona lørdag aften, da holdet besøgte Camp Nou og FC Barcelona.

En sejr ville bringe Atlético tættere på topholdet Barcelona, men som kampen skred frem, måtte Atlético slide i forsøget på at holde 0-0.

Det lykkedes næsten, indtil det hele gik i opløsning på to minutter i kampens slutfase.

Første hamrede Luis Suarez Barcelona foran i det 85. minut, og to minutter senere kørte Lionel Messi rundt med bolden og sparkede den fladt i kassen og sikrede 2-0 og de tre point.

Atlético havde da været en mand i undertal siden det 28. minut, da Diego Costa blev udvist med et direkte rødt kort.

Det skete efter en situation, hvor den ofte kontroversielle Atlético-angriber angiveligt fik sagt nogle alvorlige ukvemsord til dommeren, som resolut trak det røde kort og smed Costa ud for brok.

Dermed var Atlético reduceret til ti mand i en time, efter at Costa ellers havde forsøgt sig og headet en bold over mål i løbet af de første 28 minutter.

Antoine Griezmann forsøgte sig også på Barca-keeper Marc-Andre ter Stegen, og det lykkedes gæsterne at holde stand til pausen.

Første halvleg endte således uden mål, og gæsterne kunne se frem til for alvor at skulle teste den defensiv, holdet er så kendt for, i en hel anden halvleg med en mand i undertal på Camp Nou.

Alvaro Morata blev sendt på banen i stedet for Filipe Luís i en offensiv satsning for Atletico, der mest havde brug for en sejr.

Lionel Messi leverede en aflevering til Luis Suarez efter en times spil i et kontraløb, men Suarez misbrugte muligheden.

Fem minutter før tid slog Suarez dog til og knaldede bolden i mål, og Messi blev igen hovedperson med sin scoring til 2-0 to minutter efter. Dermed nåede argentineren op på ligamål nummer 33 i sæsonen.

Status efter sejren er, at Barcelona på førstepladsen øgede forspringet ned til Atlético og fører med 11 point med syv runder tilbage.

Barcelona har 73 point, Atletico følger efter med 62 point, mens Real Madrid er nummer tre med 60 point.

Tidligere lørdag tabte Valencia og Daniel Wass 0-2 på udebane til Rayo Vallecano. Dermed er Valencia et point efter Getafe, der har spillet en kamp færre på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.