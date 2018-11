Strudal om fyring i Lyngby: Helt forkert tidspunkt

Den nu fyrede Lyngby-træner Mark Strudal mener, at 1. divisionsholdet var på vej ud ad problemerne.

Mark Strudal nåede blot at være cheftræner i Lyngby Boldklub i fem måneder, før han onsdag blev fyret.

Trods en placering som nummer otte i 1. division mener den nu fyrede Strudal selv, at han var i gang med at få Lyngby-holdet på ret kurs efter sidste sæsons nedrykning fra Superligaen.

- Jeg er pisse ærgerlig over fyringen, og jeg synes, timingen er helt forkert, siger Strudal til Ekstra Bladet.

- Jeg er med derhen, at det har været en langt større opgave at få Lyngby Boldklub tilbage på skinnerne, end både klubben og jeg havde regnet med.

På grund af klubbens økonomiske problemer i vinter har der været stor udskiftning i truppen.

Mark Strudal fortæller, at han derfor har været bevidst om, at det var forbundet med en stor risiko at takke ja til cheftrænerjobbet.

- Jeg blev ansat for at give klubben en ny start, og det gav nogle bump på vejen i begyndelsen, men i den sidste del af sæsonen synes jeg, vi begyndte at komme på den anden side af det hele, siger han.

Strudal fremhæver blandt andet, at Lyngby i weekenden slog formstærke FC Roskilde med 4-0 samt udesejrene over topholdene Viborg og Silkeborg.