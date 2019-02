Stresset City-træner: Februar er forfærdelig

Den engelske storklub Manchester City har i øjeblikket mange vigtige kampe at se til.

Det er ikke kun i Premier League, at manageren Josep Guardiola og truppen forsøger at vinde. Manchester City jagter også titlen i FA Cuppen, Liga Cuppen og i Champions League.

Kampkalenderen er derfor spækket i februar, fortæller Guardiola til det franske nyhedsbureau AFP.

- At vi stadig er med i fire turneringer er virkelig et stort plus.

- På mange måder er det også et problem, at man har mange kampe på kort tid. Man er nødt til at være mentalt forberedt til alle kampe, for hvis du taber en kamp, kan du også tabe hele turneringen.

Guardiola og truppen er blandt de 16 sidste hold i Champions League.

Da Manchester City og Guardiola er i en god position for tiden, er presset ekstra stort på manageren og truppen.

- Denne måned er forfærdelig. Vi bliver rimeligt stressede, og vi har virkelig brug for en pause mellem kampene.

- Hvis man ikke er med i lige så mange turneringer, så er man mere rolig.

Klubben skal onsdag aften møde Everton i Premier League.

Hvis City vinder over Everton, lægger Manchester-klubben maksimalt pres på titelrivalerne fra Liverpool. Med en sejr vil City overtage førstepladsen i Premier League - dog for en kamp mere end Liverpool, der spiller lørdag.

Den kommende søndag er Guardiola og spillerne igen i aktion i Premier League, når Chelsea kommer på besøg.

- Vi skal møde Chelsea næste gang, og de kan nå at forberede sig på kampen hele ugen. Og vi ved, hvor godt Maurizio Sarri vil forberede sig på kampen.

- Så har vi Schalke næste gang og finalen i Liga Cuppen og så Premier League, siger Guardiola.

Onsdagens kamp mellem Manchester City og Everton begynder klokken 20.45.