Stress og skideballe har hærdet stortalent til EM-debut

Først gik hun ned med symptomer på stress. Siden kom en dårlig skulder i vejen. Og da skulderen endelig var kommet under kontrol, blev hun smidt af landsholdet og fik en opsang af landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Vejen til slutrundedebut har været lang for Mie Højlund, der længe har været anset som et af landets mest lysende håndboldtalenter. På fredag kan hun få EM-debut for det danske landshold med to års forsinkelse.

Klavs Bruun Jørgensen forsøgte allerede i 2016 og 2017 at få hende med til henholdsvis EM og VM. Men begge gange meldte den unge bagspiller fra.

- Første gang var det en blanding af stress og travlhed i skolen, der gjorde at jeg ikke tog afsted. Jeg skulle have styr på mig selv mentalt og følte mig stresset, fortæller Mie Højlund.

- Anden gang drillede min skulder. Det er der kommet bedre styr på nu. Det var en vigtig erfaring, at man skal sige fra til nogle ting for at kunne udvikle sig. Nu er jeg rigtig klar til EM, siger hun.

I denne sæson har hun markeret sig som en stor ligaprofil hos topholdet Odense Håndbold, men efteråret har ikke udelukkende budt på succesoplevelser.

Da Klavs Bruun Jørgensen i september udtog sin trup til et Golden League-stævne, var Højlund siet fra.

Landstræneren mente, at stortalentet havde taget sin ferie lidt for bogstaveligt hen over sommeren i stedet for at træne.

- Spillerne havde fået en klar besked om, at de skulle sørge for at få trænet ordentligt i sommerferien. Det fik Mie ikke gjort, og det har vi selvfølgelig fået snakket om siden, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Højlunds manglende træningsindsats skyldtes dog ikke dovenskab. Hun trængte hårdt til en pause efter at have brugt hver eneste sommer i en årrække på slutrunder med ungdomslandsholdene.

Sagen handlede mest om dårlig kommunikation og er for længst ude af verden. Højlund står foran sin første slutrunde som senior, og denne gang lader hun ikke sin skrantende skulder stå i vejen.

- Jeg kæmper stadig med den, men den har det meget bedre nu. Det er noget med en ledlæbe, og noget, der hiver i bicepssenen.

- Jeg skal blive ved med at lave så mange kedelige skulderøvelser, som jeg har gjort før. Jeg håber, at det kan trænes væk, ellers kan vi blive nødt til at operere på et tidspunkt, men det vil jeg helst undgå, siger Mie Højlund.

Den 21-årige playmaker er foreløbig noteret for 13 A-landskampe.