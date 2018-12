Straffescoring før pausen irriterer Esbjerg-træner

Nede 0-1 og med udsigt til pause levede Esbjerg et godt stykke inde i superligakampen mod FC København.

Men et straffespark sekunder før pausefløjt sendte københavnerne foran med to.

FCK vandt kampen 3-0, og scoringen lige før pausen blev afgørende, mener en ærgerlig John Lammers, cheftræner for Esbjerg.

- I de sidste to minutter gav vi et straffespark væk. Det var dumt. Hvis man går til pause nede 0-1, har man nogle muligheder. Det var skidt, at de fik det andet mål, siger John Lammers.

Ti minutter inde i anden halvleg gik det igen galt i Esbjerg-defensiven. Målfarlige Dame N'Doye slap igennem forsvaret og blev nedlagt af Rodolph Austin på kanten af feltet.

Dommeren pegede på straffesparkspletten, men Lammers påpeger, at et frispark havde været den rigtige dom.

- Jeg synes ikke, det var et straffespark, siger han.

- Der er fire eller fem dommere. De skal hjælpe ham, for han kan ikke se det hele. Man kunne tydeligt se på storskærmen, at han var på den rigtige side af feltet.

- Det er ærgerligt, men overordnet set synes jeg, at dommeren gjorde det godt, lyder det fra Lammers.

Nederlaget var det tredje i de seneste fire kampe for Esbjerg, som nu er placeret på sjettepladsen i Superligaen.

Èn runde resterer, før spillere og stab kan gå på juleferie. Det er tiltrængt for en del af dem, fortæller træneren.

- Vi spiller 20 kampe i ligaen plus pokalturnering. Og vi spiller stort set med det samme hold hver gang. Det kræver meget af dem, for de er vant til et lavere niveau.

- Der er spillere, der virkelig har brug for en pause. Tre uger væk bliver virkelig godt for dem. Forhåbentlig vender de friske tilbage, siger John Lammers.

Esbjerg møder i sidste runde før vinterpausen FC Nordsjælland på hjemmebane. Sæsonen genoptages for Esbjergs vedkommende 10. februar mod AGF.