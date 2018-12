Stort ønske: Stine Bodholt vil gerne til udlandet

Hun havde succes i Team Esbjerg, men hun skiftede tilbage til barndomsklubben Viborg HK for at være tættere på familie og for at spille sammen med tvillingesøster Sidsel. Hun stoppede dog karrieren efter sidste sæson.

Danmarks kampe * Torsdag 18.00: Danmark-Frankrig * Mandag 18.00: Rusland-Danmark * Onsdag 15.45: Danmark-Montenegro Seks hold * Der er seks hold i Danmarks gruppe i mellemrunden. De to bedste booket billet til de afgørende kampe i Paris. * Rusland indleder mellemrunden med fire point. Frankrig, Serbien, Sverige og Danmark har to point, mens Montenegro er uden point.

Det rigtige tilbud

Hun har egentlig kontrakt med Viborg HK helt frem til sommeren 2021, men en klausul i Bodholts kontrakt gør, at hun har mulighed for et skifte til en udenlandsk klub, hvis det rigtige tilbud skulle komme.

- Jeg har aftalt med min agent, at vi skal tale sammen efter mesterskabet (EM i Frankrig, red.), og så tager jeg den derfra, men lysten til at prøve noget nyt er der i hvert fald.

Men først skal EM-arbejdet gøres færdigt. Og Bodholt har ikke mistet modet, selvom alle godt ved, at kampene mod Frankrig, Rusland og Montenegro i mellemrunden bliver rigtig hårde.

- Det var en træls oplevelse mod Serbien. Det har vi kigget lidt på, og det hele var jo bestemt ikke lige fantastisk. Det ved vi godt, men jeg har det også sådan, at nu handler det om at komme videre. Der er kamp igen lige om lidt. Vi lader os på ingen måde slå ud af et enkelt nederlag, for jeg synes jo også, at vi har lavet mange fornuftige ting hernede, understreger Stine Bodholt.